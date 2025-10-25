Leonor di Spagna con l' abito da 50 euro la scelta di stile della regina di domani al Premio Principessa delle Asturie 2025 e tutti i look sfoggiati dalle reali
L'erede al trono ha indossato un capo H&M per la cerimonia del premio legato al titolo che porta mentre l'Infanta Sofia ha colpito con le sue trasparenze. Letizia di Spagna ha rivisitato un look precedentemente sfoggiato dandogli un'allure completamente nuova. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
FESTA NACIONAL! Spagna. Re Felipe e la regina Letizia accompagnati dalle principesse Leonor e Sofia, hanno presieduto la sfilata della Festa Nazionale spagnola. La principessa Leonor indossa l’uniforme di gala dell’Aeronautica e anche re Felipe indoss - facebook.com Vai su Facebook
Madre e figlia, regina e principessa. In Navarra, Letizia di Spagna e Leonor hanno mostrato un'intesa perfetta, anche nello stile - X Vai su X
Letizia di Spagna si veste come le figlie Leonor e Sofia: tre tailleur a confronto - Un capo firmato Bleis Madrid, tra i marchi iberici emergenti che ama sostenere. Come scrive dilei.it
Letizia di Spagna, l’abito romantico e sofisticato che tutte vorremmo. E Leonor punta sul low cost - Le vacanze estive continuano per Letizia di Spagna: come ormai da tradizione la Famiglia Reale trascorre le settimane di agosto a Maiorca, dividendosi tra impegni istituzionali ed eventi poco formali, ... Segnala dilei.it
Reali di Spagna in vacanza a Maiorca, i look: Leonor ricicla il vestito di mamma Letizia, Sofia in fiore, la regina romantica - Anche i reali vanno in vacanza e come di consueto quelli spagnoli scelgono Palma di Maiorca per concedersi il giusto riposo. Scrive leggo.it