Leone XIV | Chiesa ponte tra culture e religioni

“Il processo sinodale aiuta a costruire ponti, e la Chiesa può essere un ponte, soprattutto tra le culture e tra le religioni”. Lo ha detto il Papa, dialogando in Aula Paolo VI – a braccio e in inglese – con i partecipanti al Giubileo delle équipe sinodali e degli organismi di partecipazione. “La sinodalità è. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Leone XIV: “Chiesa ponte tra culture e religioni”

Ieri Carlo III ha incontrato papa Leone XIV. I due hanno pregato insieme nella Sistina. Ma qual era il senso del gesto agli occhi de re? Leggi l’articolo completo sul nostro sito per saperne di più Link in bio #chiesa #ilsussidiario #ilsussidiarionet #recarlo #arti - facebook.com Vai su Facebook

Papa Leone XIV: "La diplomazia della Chiesa fiorisce quando è vissuta nella fedeltà sacerdotale" - X Vai su X

Papa Leone XIV: “Sperare ciò che non si vede” e rinnovare il cuore della Chiesa - Durante l’udienza giubilare in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha invitato i fedeli a sperare anche quando ciò che desiderano non è visibile. lapresse.it scrive

Leone XIV: “La Chiesa deve essere voce coraggiosa per un mondo migliore” - Il Santo Padre ha dialogato, a braccio e in inglese, con i partecipanti al Giubileo delle équipe sinodali in Aula Paolo VI ... Come scrive interris.it

Leone XIV: “la Chiesa è vicina alle vostre lotte” - “La terra, la casa e il lavoro sono diritti sacri, vale la pena lottare per essi, e voglio che mi sentiate dire ‘Ci sto! Secondo difesapopolo.it