Leone XIV ai Gesuiti | La conversione ecologica è profondamente spirituale

Imolaoggi.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''La conversione ecologica è profondamente spirituale; riguarda il rinnovamento della nostra relazione con Dio''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

leone xiv ai gesuiti la conversione ecologica 232 profondamente spirituale

© Imolaoggi.it - Leone XIV ai Gesuiti: “La conversione ecologica è profondamente spirituale”

Altri contenuti sullo stesso argomento

leone xiv gesuiti conversioneLeone XIV: ai Gesuiti, “parlare il linguaggio dei giovani” - Ne è convinto il Papa, che nel discorso rivolto ai Superiori maggiori dei Gesuiti, ricevuti in udienza, ha fatto notare come “i giovani ... Come scrive agensir.it

leone xiv gesuiti conversionePapa Leone XIV ai Gesuiti: “L’urgenza di annunciare il Vangelo oggi è grande come al tempo di Sant’Ignazio” - “Viviamo in quello che molti descrivono come un cambiamento epocale, un'epoca segnata da rapidi cambiamenti nella cultura, nell'economia, nella tecnologia e nella politica. Riporta acistampa.com

leone xiv gesuiti conversionePapa Leone XIV: La sinodalità non è un modello rigido. C’è bisogno di una conversione sinodale - Il papa, all’apertura del Giubileo delle equipe sinodali e degli organismi di partecipazione, pone l’accento su diversi temi: primo fra tutti, la formazione. Come scrive acistampa.com

Cerca Video su questo argomento: Leone Xiv Gesuiti Conversione