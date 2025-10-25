Leone XIV ai Gesuiti | La conversione ecologica è profondamente spirituale
''La conversione ecologica è profondamente spirituale; riguarda il rinnovamento della nostra relazione con Dio''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
$LeoneXIV ai gesuiti: raggiungete tutte le frontiere del mondo, geografiche e spirituali - X Vai su X
Con il cuore colmo del ricordo e della presenza di Carlo e di tutti gli amici che grazie a lui abbiamo incontrato. #IstitutoLeoneXIII #GesuitiEducazione #12ottobre #SanCarloAcutis #CarloAcutis Gesuiti Educazione - la rete di scuole ignaziane Educate Magis JE - facebook.com Vai su Facebook
Leone XIV: ai Gesuiti, “parlare il linguaggio dei giovani” - Ne è convinto il Papa, che nel discorso rivolto ai Superiori maggiori dei Gesuiti, ricevuti in udienza, ha fatto notare come “i giovani ... Come scrive agensir.it
Papa Leone XIV ai Gesuiti: “L’urgenza di annunciare il Vangelo oggi è grande come al tempo di Sant’Ignazio” - “Viviamo in quello che molti descrivono come un cambiamento epocale, un'epoca segnata da rapidi cambiamenti nella cultura, nell'economia, nella tecnologia e nella politica. Riporta acistampa.com
Papa Leone XIV: La sinodalità non è un modello rigido. C’è bisogno di una conversione sinodale - Il papa, all’apertura del Giubileo delle equipe sinodali e degli organismi di partecipazione, pone l’accento su diversi temi: primo fra tutti, la formazione. Come scrive acistampa.com