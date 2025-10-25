Leonardo Bargagli un anno d' oro | da facchino a docente di Atletica leggera dell' Unitus

Per Leonardo Bargagli, ex atleta di ottimo livello nei 400 metri, è stato un anno eccezionale. Già tecnico della Finass assicurazioni atletica Viterbo, dopo la laurea in Scienza motorie e sportive, ha debuttato come facchino di santa Rosa all'interno del Sodalizio. E ora è il nuovo docente di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

