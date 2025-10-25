Leonardo Airbus e Thales | nasce il nuovo polo spaziale europeo che sfida Elon Musk

Roma, 23 ottobre 2025 – La sfida a Musk è ufficialmente aperta. Airbus, Leonardo e Thales hanno finalmente trovato la loro orbita comune. Dopo anni di trattative, il gruppo aerospaziale europeo Airbus, a guida franco-tedesca, il colosso francese dell’elettronica e della difesa Thales e Leonardo, il gruppo italiano dell’aerospazio e della sicurezza controllato dal Mef, hanno firmato un memorandum d’intesa per creare un’unica società spaziale europea. L’obiettivo è dar vita a un attore competitivo sul mercato globale, capace di sfidare SpaceX, Starlink, Boeing e China Aerospace nel settore satellitare e delle infrastrutture orbitali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Leonardo, Airbus e Thales: nasce il nuovo polo spaziale europeo (che sfida Elon Musk)

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Nasce il polo spaziale europeo di Airbus, Leonardo e Thales per sfidare Elon Musk - X Vai su X

? Nuova società con Airbus e Thales, fatturato da 6,5 miliardi. Il via nel 2027, lavoro per 25mila persone Leggi l'articolo #Leonardo - facebook.com Vai su Facebook

Leonardo, Airbus e Thales: nasce il nuovo polo spaziale europeo (che sfida Elon Musk) - Una joint venture da 6 miliardi per la sovranità tecnologica dell’Europa con governance condivisa. Secondo quotidiano.net

Leonardo con Airbus e Thales, nasce big dello spazio - Airbus, Leonardo e Thales hanno siglato un accordo, relativo al progetto Bromo, con l'obiettivo di unificare le rispettive attività spaziali in una nuo ... ansa.it scrive

Airbus, Leonardo e Thales uniscono le forze e siglano un'intesa storica: nasce il nuovo colosso europeo dello spazio da 6,5 miliardi di fatturato - Da Airbus, Leonardo e Thales nasce una nuova società da 6,5 miliardi di euro di fatturato, 25. Scrive affaritaliani.it