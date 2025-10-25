L’emozione delle amiche di sempre | E’ arrivato il tuo momento baby
Quando si accendono i riflettori e la loro amica inizia a cantare in diretta tv a X Factor, il loro cuore batte forte e il respiro sembra fermarsi. E’ come se tutti fossero sul palco a esibirsi con Michelle. A tifare per la riccionese sono le amiche di sempre, Mary Mulazzani, Martina Ruggeri e Kamilla Nenastina, alle quali si è poi aggiunto Roger. Il sogno di Michelle è diventato il loro sogno. "La conosco dalla prima elementare, già allora amava coltivare il suo talento cantando racconta Mary . Eravamo in classi diverse, ma ci siamo ritrovate insieme nel coro Le Allegre note, diretto da Fabio Pecci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
