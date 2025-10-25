Leggende Pokémon Z-A | Come catturare Zygarde

In Leggende Pokémon Z-A, il leggendario Zygarde è uno dei protagonisti assoluti della trama, simbolo dell’equilibrio tra ordine e caos. Tuttavia, non potrai aggiungerlo subito alla tua squadra: per ottenerlo dovrai prima completare l’intera avventura principale e affrontare una delle missioni post-game più complesse e spettacolari di tutto il gioco. Dopo i titoli di coda, si aprirà una nuova serie di eventi legati al destino del mondo Pokémon. Se vuoi scoprire come catturare Zygarde e sfruttarne al massimo le potenzialità, segui attentamente questa guida passo dopo passo. Potrebbe interessarti anche Come ottenere i Pokèmon Leggendari Come catturare Zygarde in Leggende Pokémon Z-A. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

