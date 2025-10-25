Legge di Bilancio 2026 prevenzione: investimenti record per la salute pubblica. Un investimento complessivo da 485 milioni di euro per rilanciare la prevenzione sanitaria in Italia. È quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2026 prevenzione, approvata dal Governo e ora all’esame del Senato per l’avvio dell’iter parlamentare. Il piano prevede 238 milioni di euro annui a partire dal 2026, destinati a potenziare gli screening oncologici – mammografico, colon-retto e polmonare – e a sostenere l’acquisto regionale dei vaccini. Un investimento strutturale che mira a rafforzare la diagnosi precoce, ampliando le fasce d’età coinvolte e rendendo la prevenzione più equa e accessibile su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Legge di Bilancio 2026 prevenzione: 485 milioni per potenziare gli screening e i vaccini in Italia