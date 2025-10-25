Lega Pro girone C 11esima giornata la striscia positiva in trasferta del Crotone si blocca contro la Cavese
Cavese 1 Crotone 0 Marcatori: 3° Munari Cavese (3-5-2): Boffelli, Luciani (Piana), Cionek, Nunziata, Amerighi (Evangelisti), Munari (Barone), Awua, Macchi, Orlando (Fornito), Sorrentino, Fusco (Ubaldi). All. Prosperi Crotone (4-2-3-1): Merelli, Leo (Cargnelutti), Berra, Di Pasquale, Groppelli (Bruno), Gallo (Vinicius), Sandri, Zunno, Piovanello (Stronati), Maggio, Gomez. All. Longo Arbitro: Simone Gauzolino di Torino Ass. Roberto Meraviglia di Pistoia – Filippo Pignatelli di Viareggio Quarto giudice a bordo campo: Giuseppe Vingo di Pisa Operatore FVS: Giuseppe Romaniello di Napoli Ammoniti: Macchi, Amerighi, Fusco, Evangelisti, Berra, Cionek Angoli: 8 a 3 per il Crotone Recupero: 1 e 5 minuti Crotone squadra leader fuori casa una realtà che s’interrompe dopo quattro partite sul terreno del “Simonetta Lamberti”, contro la Cavese. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
