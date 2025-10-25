Lega Giovani Abruzzo Mattia D' Onofrio nominato nuovo coordinatore provinciale

Chietitoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattia D'Onofrio è il nuovo coordinatore provinciale della Lega Giovani Abruzzo. La nomina fa parte del percorso di riorganizzazione del partito in Abruzzo. Dopo la nomina di Giada Di Muzio a coordinatore regionale e di Claudio Carretta a vice coordinatore, sono stati ufficializzati anche i nuovi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

