Lega Giovani Abruzzo Mattia D' Onofrio nominato nuovo coordinatore provinciale
Mattia D'Onofrio è il nuovo coordinatore provinciale della Lega Giovani Abruzzo. La nomina fa parte del percorso di riorganizzazione del partito in Abruzzo. Dopo la nomina di Giada Di Muzio a coordinatore regionale e di Claudio Carretta a vice coordinatore, sono stati ufficializzati anche i nuovi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Approfondisci con queste news
Lega Giovani Lombardia - facebook.com Vai su Facebook
LEGA GIOVANI ABRUZZO: NOMINATI I NUOVI COORDINATORI PROVINCIALI - Dopo la nomina di Giada Di Muzio a coordinatore regionale e di Claudio Carretta a vice coordinatore, sono stati uffic ... Secondo abruzzoweb.it