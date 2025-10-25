L’educazione sessuale a scuola non argina la piaga dei femminicidi

I paladini dell’indottrinamento arcobaleno giustificano la necessità dei loro corsi con l’alto numero di delitti contro le donne. Ma il nesso non regge: nei Paesi che prevedono questi insegnamenti, la violenza è più diffusa. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’educazione sessuale a scuola non argina la piaga dei femminicidi

