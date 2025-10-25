Una delle idee più pericolose dei nostri tempi è che la scuola debba essere un’istituzione totale, dove non si impara solo a leggere, scrivere e far di conto, ma anche a diventare brave persone. Specialmente i ragazzi, che sembra ne abbiano un gran bisogno: nei documenti che caldeggiano l’introduzione della educazione “sessuale e affettiva” la richiesta principale riguarda “strategie di intervento per contrastare la violenza di genere nelle sue varie forme ed esiti”. Dopo la parziale bocciatura in commissione Cultura, una grossa ong ha ribadito che “per fermare la violenza maschile contro le donne e le ragazze occorre prima di tutto agire sulla prevenzione, con azioni educative, di informazione, sensibilizzazione e formazione, fin dalle età più giovani”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'educazione affettiva è una materia impossibile. Meglio leggere Flaubert