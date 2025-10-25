Leao è tornato | terzo gol in due partite al fantacalcio è di nuovo una garanzia

Gazzetta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’infortunio e un avvio in salita, adesso il portoghese è ripartito alla grande: fantamedia da 8,6 e quotazione in crescita. Ecco i suoi numeri al Fantacampionato Gazzetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

leao 232 tornato terzo gol in due partite al fantacalcio 232 di nuovo una garanzia

© Gazzetta.it - Leao è tornato: terzo gol in due partite, al fantacalcio è di nuovo una garanzia

News recenti che potrebbero piacerti

Leao &#232; tornato, sui social subito ringraziamento ai tifosi: "12° giocatore, quanto siete importanti" - L'attaccante portoghese, subentrato nella ripresa, ha utilizzato Instagram per celebrare la vittoria ... Segnala tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Leao 232 Tornato Terzo