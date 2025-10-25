Leao è tornato | terzo gol in due partite al fantacalcio è di nuovo una garanzia
Dopo l’infortunio e un avvio in salita, adesso il portoghese è ripartito alla grande: fantamedia da 8,6 e quotazione in crescita. Ecco i suoi numeri al Fantacampionato Gazzetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
? #Leao in versione trascinatore Secondo Toni l'esperimento da centravanti è fallito, ma da esterno il portoghese è tornato decisivo. Una prova di forza che ha riportato il Diavolo in vetta alla classifica Il #Milan deve ora trovare un vero attaccante o Leao - facebook.com Vai su Facebook
Verso $Milan- $Pisa, Santiago $Gimenez dovrebbe tornare titolare in attacco con al suo fianco Rafael $Leao, tornato decisivo contro la Fiorentina con una doppietta via @tuttosport - X Vai su X
Leao è tornato, sui social subito ringraziamento ai tifosi: "12° giocatore, quanto siete importanti" - L'attaccante portoghese, subentrato nella ripresa, ha utilizzato Instagram per celebrare la vittoria ... Segnala tuttomercatoweb.com