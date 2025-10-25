Leader Juventus Tudor ammette | La personalità delle nuove generazioni è diversa va stimolata sempre Vi svelo questo su cosa faccio in allenamento

Leader Juventus, Igor Tudor ha parlato così della personalità delle nuove generazioni nella conferenza stampa di vigilia del match con la Lazio. Una riflessione profonda, un’analisi lucida sulla sfida più grande del calcio moderno: trovare nuovi leader. Alla vigilia della delicata trasferta contro la Lazio, Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha parlato della carenza di personalità nelle nuove generazioni, sottolineando come stimolare la leadership sia uno dei compiti più difficili ma fondamentali per un allenatore. LEADERSHIP E’ UNA QUESTIONE GENERAZIONALE – «Hai ragione. La personalità delle nuove generazioni è diversa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Leader Juventus, Tudor ammette: «La personalità delle nuove generazioni è diversa, va stimolata sempre. Vi svelo questo su cosa faccio in allenamento»

Leggi anche questi approfondimenti

Marchisio risponde a Tudor: il calendario non deve essere un alibi per la Juventus La leggenda bianconera ha espresso il suo parere in merito all’operato dell'allenatore, sulla presunta carenza di leader nello spogliatoio della Juventus e sulle prestazioni di - facebook.com Vai su Facebook

Claudio $Marchisio: “Alla $Juventus mancano dei leader in campo e fuori una struttura forte. A $Tudor serve fiducia: conosce bene l’ambiente ed è stato un grande ex $Juve, ma non vanno cercati però alibi sul calendario. A Madrid grande reazione. Giocherei - X Vai su X

Juventus, Tudor: "La personalità è rara, va stimolata. Ecco chi della rosa può diventare leader" - "Il discorso sulla personalità è un problema legato anche alla generazione: oggi se un giocatore ha qualità e ti porta anche ... Come scrive msn.com

Tudor non si nasconde dopo Como Juve: «Ci sono delle cose che mi preoccupano, le vedremo sicuramente nello spogliatoio». Il commento dalla pancia del Sinigaglia - Tudor non nasconde la sua preoccupazione dopo il ko: il tecnico bianconero ammette le difficoltà, ma rimanda l’analisi all’interno del gruppo Una sconfitta che fa malissimo, la prima in campionato, e ... Riporta juventusnews24.com

Juventus, Tudor: "Non ho paura dell'esonero, so come migliorare squadra" - Oggi, sabato 25 ottobre, l'allenatore bianconero ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida dell'Olimpico contro la Lazio, ... Si legge su msn.com