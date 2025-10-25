Le volevo per la mia collezione | turista denunciato a Pompei per furto di reperti

AGI - A pochi giorni dalla denuncia di un turista polacco, nuovo caso di furto di reperti negli scavi di Pompei. Questa volta il protagonista è sempre un turista, un pensionato americano che ha raccolto alcune pietre lungo via delle Ginestre, le ha riposte anche lui in uno zaino come l'uomo individuato 4 giorni fa, e si è avviato verso l' uscita. Un altro visitatore vede tutto e in piazza Esedra avvisa la guardia giurata, che chiama al telefono i militari dell'Arma del posto fisso Scavi. Una rapida descrizione del turista, che intanto sta uscendo dal parco, e poi l'intervento. Pietre recuperate. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - “Le volevo per la mia collezione”: turista denunciato a Pompei per furto di reperti

