Le vere ragioni dei viaggi in Israele dei funzionari americani
I Bibisitter, come vengono chiamati i funzionari americani di altissimo livello in visita in Israele, si danno il cambio. Prima. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Approfondisci con queste news
«Le vere ragioni della rottura tra Marcello e Adelaide sono ben altre, e hanno il volto di Rosa. » Il 19 ottobre 2025, chi segue "Il Paradiso delle Signore" ha notato che tra Marcello e Rosa c’è qualcosa che va oltre una semplice simpatia. Il loro sentimento si fa p - facebook.com Vai su Facebook
Antonella Palmisano e le vere ragioni del suo sfogo contro la Federatletica sulle medaglie - X Vai su X
Le vere ragioni dei viaggi in Israele dei funzionari americani - La pressione non si esercita solo sullo stato ebraico. Segnala ilfoglio.it
“Oltre al riconoscimento si devono varare vere sanzioni contro Israele” - “In molti hanno detto che senza lo Stato di Palestina non si potrà fermare il massacro a Gaza. Lo riporta ilfattoquotidiano.it