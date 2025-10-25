Il pavimento in mosaico di Porta Adriana, che in questi giorni fa tanto discutere, richiama alla memoria un altro importante mosaico “ravennate” che fece parlare di sé settant’anni fa quando, nell’ottobre del 1955, venne inaugurato nella cattedrale di Salerno quello che fu definito “il più grande mosaico moderno”. L’opera, su cartone del professor Baccio Maria Bacci, fu eseguita sotto la direzione di Giuseppe Salietti dai mosaicisti ravennati Ines Morigi (nella foto), Antonio Rocchi, Sergio Cicognani, Romolo Papa e Sergio Pezzi e venne scoperta nell’abside in occasione delle celebrazioni del millenario della traslazione del corpo di San Matteo, patrono di Salerno al quale è intitolata la cattedrale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le tessere in cattedrale a Salerno