le stelle di branko ecco le previsioni di sabato 25 ottobre

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 25 ottobre 2025   Ariete  Avvertite in questi giorni la vaga sensazione di svegliarvi da un sogno? È per il ritorno di Nettuno in Pesci, dove resterà sino alla fine dell'anno, per poi ritornare nel 2026 nel vostro segno. Questo passaggio conferma il cambiamento che sta avvenendo in voi. Il pianeta dei sogni, delle illusioni, ma anche dell'intuizione, del desiderio di elevarsi, della spiritualità, vi prepara ad abbandonare vecchi schemi e comportamenti per poter realizzare i vostri desideri più profondi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

