All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Scarpe da calcio rosa? Dall'inizio della stagione 202526, le star del pallone indossano per lo più calzature da gioco appariscenti. A dire il vero, non è una novità perché è dalla metà degli anni 2000 che ci siamo abituati. Nella Ligue 1, nella Premier League, in serie A o nella Liga, la maggior parte dei giocatori ha adottato modelli dai colori vivaci, in particolare diverse tonalità di arancione (grazie a Puma e adidas ), giallo fluo (grazie a Nike ). 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le scarpe da calcio più cool del momento sono tutte rosa