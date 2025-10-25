Le sanzioni di Trump spingono la Cina a limitare gli affari con Putin

Le sanzioni degli Stati Uniti ai colossi del petrolio russo Rosneft e Lukoil colpiscono tutto il fronte delle autocrazie globali. Le principali compagnie statali cinesi infatti hanno deciso di sospendere le loro importazioni di greggio russo via mare. Una mossa che, se confermata, potrebbe ridurre drasticamente le entrate energetiche del Cremlino. Ma che rischia anche di incrinare l’asse energetico tra Russia e Cina, costruito con cura negli ultimi tre anni di guerra. Secondo Reuters e Bloomberg, le grandi aziende cinesi dell’energia – PetroChina, Sinopec, Cnooc e Zhenhua Oil – hanno annullato o congelato una serie di contratti per il greggio ESPO, il blend siberiano esportato dai porti dell’Est russo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Le sanzioni di Trump spingono la Cina a limitare gli affari con Putin

