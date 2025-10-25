Le rubano la borsa e fanno shopping con il bancomat | denunciati tre giovani

Avrebbero rubato la borsa a un'anziana per poi fare shopping con il suo bancomat: uno smartphone comprato al centro commerciale e diversi prelievi dallo sportello automatico. Prima che la donna, 81 anni, tornata a casa, si rendesse conto che qualcuno stava usando la carta alle sue spalle e che la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

