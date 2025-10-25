Le rubano la borsa e fanno shopping con il bancomat | denunciati tre giovani

Perugiatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avrebbero rubato la borsa a un'anziana per poi fare shopping con il suo bancomat: uno smartphone comprato al centro commerciale e diversi prelievi dallo sportello automatico. Prima che la donna, 81 anni, tornata a casa, si rendesse conto che qualcuno stava usando la carta alle sue spalle e che la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Fanno shopping “gratuito” per migliaia di euro con borsa schermata, poi fuggono all’alt dei carabinieri: anche l’auto era rubata - PANDINO – Capi di abbigliamento, borse, profumi e occhiali da sole per un valore di alcune migliaia di euro: è quanto i carabinieri della Radiomobile di Crema hanno trovato all’interno del baule di un ... Scrive ilgiorno.it

Lascia la borsa nell’auto e le rubano 140 euro - Ruba una borsa dall’auto di una donna di 73 anni parcheggiata nei pressi di un supermercato di Rubiera: un uomo di 42 anni di origini rumene, residente a Reggio, è stato denunciato con l’accusa di ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Rubano una carta di credito sui Navigli e fanno shopping in 31 negozi del centro: “In cassa esultavano come allo stadio” - Milano – Una carta di credito rubata sui Navigli si trasforma in una giornata di shopping sfrenato nel cuore di Milano. Scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Rubano Borsa Fanno Shopping