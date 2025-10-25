CHICHIZOLA 6,5 Il tiro di Ceesay è velenoso e non può farci gran che. Da lì in avanti sicurezza da vendere con i piedi e uscite puntuali. TONOLI 7 È lontano dalla sua fascia di competenza in occasione del gol empolese, ma è l’unica piccola sbavatura. Imperioso nello stacco della rete decisiva. ADORNI 6 Anche lui cade nella trappola in occasione del vantaggio ospite, e perde un pallone velenoso in uscita. Ogni tanto anche lui puiò andare in difficoltà. NIELING 6 Ceesay lo lascia sul posto in occasione del gol dell’Empoli, poi lentamente ritrova il minimo sindacale di sicurezza. ZANIMACCHIA 6,5 Primo tempo con qualche difficoltà sulla destra, poi una parte di ripresa molto più sicura e convincente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Zampano sontuoso, Defrel va in crescendo