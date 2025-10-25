Pajola 8 (in 27’ 23 da tre, 12 ai liberi, 10 rimbalzi, 7 assist, 2 recuperi, 2 perse). Regale, sontuoso? Semplicemente fantastico. Un capitano che la Virtus deve tenere stretto. Sempre ispirato. Edwards 8 (in 28’ 612 da due, 26 da tre, 46 ai liberi, 2 rimbalzi, un assist, 2 perse, 2 recuperi). Dialoga con gli arbitri perché, con quel fisico che ha, non concepisce che non gli fischino sempre fallo a favore. Battute a parte, fa sempre la cosa giusta. Bulldozer. Jallow 7,5 (in 22’ 37 da due, 12 da tre, 02 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 assist, una persa). Nunn lo sognerà a lungo. Sogno poco piacevole, perché Karim per gli avversari è un incubo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Ora chiamiamolo Milos Pajola