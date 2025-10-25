Nuovi sviluppi nella riapertura dell’inchiesta sull’omicidio di Piersanti Mattarella, allora presidente della Regione Sicilia, ucciso il 6 gennaio 1980 a Palermo. La Dia ha disposto gli arresti domiciliari per Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra. Mobile ed ex prefetto, oggi indagato per depistaggio. Secondo la Procura, Piritore avrebbe fornito dichiarazioni prive di riscontro, contribuendo a sviare le indagini sul delitto e, in particolare, sul misterioso guanto rinvenuto sull’auto dei killer, una Fiat 127, mai repertato né sequestrato e successivamente scomparso. Ascolta il podcast. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Le ombre sull’assassinio di Piersanti Mattarella