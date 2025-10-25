Le nuove Stelle al merito del lavoro La geotermia delle eccellenze

VALDICECINA La geotermia si conferma una grande risorsa di energia, umanità e lavoro per la Toscana e per l’Italia: con due toccanti cerimonie, rispettivamente nel salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio a Firenze per la Festa dei Lavoratori e al Quirinale in Presidenza della Repubblica a Roma pochi giorni fa, Lucia Lodovichi e Giorgio Simoni sono stati infatti insigniti della Stella al Merito del Lavoro, un riconoscimento importante nel segno dell’alta professionalità, dello spirito di servizio e dell’innovazione. Lodovichi e Simoni sono dipendenti di Enel Green Power Italia, divisione geotermia, ed operano da sempre per lo sviluppo sostenibile della geotermia: Lodovichi lavora nella sede geotermia Enel Green Power di Pisa, in via Andrea Pisano 120, con ufficio anche a Larderello, come referente segreteria geotermia Italia, ruolo che la vede coordinare tutte le attività gestionali a fianco del direttore Luca Rossini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le nuove Stelle al merito del lavoro. La geotermia delle eccellenze

