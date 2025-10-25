Le notizie più importanti di oggi 25 ottobre 2025 a Latina e in provincia

Le notizie di oggi a Latina e in provincia: qui un riepilogo di questo sabato 25 ottobre attraverso i fatti più importanti avvenuti sul territorio pontino- Concordato preventivo chiuso e nuovo piano industriale presentato. Il futuro della Latina Pharma, l'azienda nata dalle ceneri della Corden. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Approfondisci con queste news

Asst Valtellina: tornata di nomine importanti Individuate tre figure apicali: fra gli incarichi anche il responsabile unico per i tempi d’attesa #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #SondrioECintura #Sondrio #ElisabettaDelCurto #GiuseppeSeresini #Anna - facebook.com Vai su Facebook

Finalmente una newsletter che: contiene le #notizie importanti e bandi di finanziamento per gli enti #nonprofit dice le cose come stanno spiega le leggi con parole semplici . Scopri di più sul nostro sito: https://buff.ly/5iU32VN . #terzosettore#cultura #ben - X Vai su X

Oggi al via a Sharm i negoziati sul piano di pace per Gaza - Un Donald Trump ottimista continua a dare le carte nella difficile partita del piano di pace per Gaza, facendo pressioni sia su Benyamin Netanyahu sia su Hamas prima che i negoziati entrino nel vivo ... Da ansa.it