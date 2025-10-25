Due prodotti della Beta nell’Olimpo del design internazionale. La storica azienda sovicese, leader in Europa nella produzione di utensili e attrezzature da lavoro per i settori della meccanica, della manutenzione industriale e dell’autoriparazione, concorre con due sue eccellenze al Compasso d’Oro Adi 2026, il riconoscimento più autorevole a livello mondiale nel campo del design industriale, per la qualità progettuale e produttiva. In lizza sono la chiave dinamometrica Zero-Reset e l’arredo officina modulare Rsc50, entrambi progettati e realizzati interamente in Italia da Beta Utensili. Lanciati nel 2024, sono stati selezionati direttamente da Adi, l’Associazione per il disegno industriale, attraverso il suo Osservatorio permanente del design, scelti per essere inseriti nel volume Adi Design Index 2025, autorevole selezione annuale delle migliori espressioni del design italiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Le nomination al Compasso d'Oro. Doppia chance per la brianzola Beta