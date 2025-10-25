Le misure cautelari nelle indagini preliminari | garanzie impugnazioni e tutela della presunzione di innocenza

Presunzione di innocenza e diritto di impugnazione nelle misure cautelari durante le indagini preliminari. Nella mattinata del 21 ottobre scorso, a Portici (Na), la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di un indagato ritenuto gravemente indiziato del reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Le indagini svolte dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli, coordinate dalla locale Procura Distrettuale Antimafia, mediante l’utilizzo di attività tecniche di intercettazione e mirati servizi di osservazione e pedinamento, hanno consentito di portare alla luce una vicenda estorsiva che si è consumata, in alcune occasioni, anche all’interno dell’Asl Napoli 1 Centro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

