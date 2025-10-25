Le minacce choc sul canale del nostro corrispondente | Ebrei preparatevi vi sgozzeremo tutti

Iltempo.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un messaggio shoccante rivolto al corrispondente degli esteri de Il Tempo: “Avete segnato la vostra condanna a morte. Nei prossimi giorni bruceremo tutte le sinagoghe italiane e l'ambasciata. Ci vediamo il 30 ottobre dietro lo striscione “Israele senza filtri”. Brucerete vivi e vi sgozzo a uno a uno merde inumane”. Sono queste le parole rivolte a Michael Sfaradi, che si occupa di Medio Oriente per il nostro giornale e gestisce con Dario Sanchez il noto canale telegram “Israele senza filtri”, che fa informazione da Israele per controbattere la mala informazione e la propaganda dei media italiani sulla visione che viene data di Israele e della guerra in corso, spesso rilanciando proprio nostri articoli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

le minacce choc sul canale del nostro corrispondente ebrei preparatevi vi sgozzeremo tutti

© Iltempo.it - Le minacce choc sul canale del nostro corrispondente: "Ebrei preparatevi, vi sgozzeremo tutti"

News recenti che potrebbero piacerti

Minacce a Meloni, la premier: "Io come Kirk? Un orgoglio, noi liberi e forti per le nostre idee" - Ma chi vive di odio e intimidazioni non sarà mai come Charlie Kirk, perché non conosce il valore del dialogo, del confronto e della democrazia". Lo riporta adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Minacce Choc Canale Nostro