Le Libere in Messico hanno detto Ecco chi ha più chance di pole tra Ferrari Red Bull e McLaren

L'analisi di tempi e passo gara nelle FP2, nonostante l'evoluzione naturale della pista di Città del Messico, sembra per ora dare una fotografia esatta di come i top team si stiano preparando alla battaglia in qualifica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Le Libere in Messico hanno detto... Ecco chi ha più chance di pole tra Ferrari, Red Bull e McLaren

