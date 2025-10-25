Le lancette si spostano indietro di sessanta minuti nella notte scatta l’ora solare
Nella notte scatta l’ora solare. Alle 3 di domenica 26 ottobre gli orologi si spostano indietro di un’ora, concedendo all'ultimo fine settimana del mese sessanta minuti in più di sonno.Se smartphone, computer e dispositivi digitali si aggiornano automaticamente, chi possiede o indossa orologi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
