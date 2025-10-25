Le Fettuccine Alfredo alla Festa del Cinema di Roma Le eredi | Hanno raccontato la vera anima di nonno
Le "Fettuccine Alfredo" diventano protagoniste di un film, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma.“Il Vero Alfredo”, anche nome del noto ristorante romano in piazza Augusto Imperatore, arriverà sul grande schermo prossimamente grazie alla giovane produttrice Viola Ranalletta. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Come vengono fatte le fettuccine Alfredo e qual'è la loro vera storia? Ce lo racconta direttamente Mario Mazzetti titolare nonché terza generazione di Mantecatori di @alfredoallascrofa sul mio nuovo canale Youtube: Cucinando con il Made in Italy, lunedi alle - facebook.com Vai su Facebook
La storia delle "Fettuccine Alfredo" alla Festa del Cinema di Roma https://ift.tt/sJc5O69 - X Vai su X
La storia delle "Fettuccine Alfredo" alla Festa del Cinema di Roma - Il progetto sarà presentato nello Spazio Roma Film Commission sabato 18 ottobre. Come scrive romatoday.it
Il vero Alfredo "Il re delle fettuccine" sul grande schermo: il teaser al Rome Film Fest - Grande emozione per Ines Di Lelio e Chiara Cuomo, eredi del mitico Alfredo Di Lelio I, fondatore delle fettuccine burro e parmigiano al Rome Film ... Segnala iltempo.it
