Le facciate di Palazzo dei Conservatori e Palazzo Nuovo tornano a splendere dopo il restyling

Romatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Sono finiti i primi lavori iniziati a novembre 2024, finanziati con fondi Pnrr – Caput Mundi, per 3.510.000 euro: si tratta della prima parte di un intervento che si concluderà nel suo complesso entro. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

facciate palazzo conservatori palazzoA Roma restaurati prospetti Palazzo Conservatori e Palazzo Nuovo - Inconfondibili quinte architettoniche di piazza del Campidoglio, le facciate di Palazzo dei Conservatori e Palazzo Nuovo tornano a offrirsi in una veste rinnovata agli occhi dei visitatori a seguito d ... Lo riporta ansa.it

CAMPIDOGLIO, COMPLETATO RESTAURO PALAZZO DEI CONSERVATORI E DI PALAZZO NUOVO (1) - Roma, 24 ott – Inconfondibili quinte architettoniche di piazza del Campidoglio, le facciate di Palazzo dei Conservatori e Palazzo Nuovo tornano a offrirsi in una veste rinnovata agli occhi dei visitat ... Si legge su 9colonne.it

Cerca Video su questo argomento: Facciate Palazzo Conservatori Palazzo