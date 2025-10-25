Le energie spese da Sinner a Vienna l’ammissione e i tempi strettissimi prima di Parigi

Jannik Sinner si è reso protagonista di un cammino brillante nel torneo ATP 500 di Vienna, qualificandosi alla finale senza concedere set agli avversari e senza faticare più di tanto. I momenti più difficili sono stati rappresentati dal tie-break giocato contro Flavio Cobolli nel secondo set degli ottavi di finale e dai due break subiti in semifinale contro l’australiano Alex de Minaur. Tutto sotto controllo per il numero 2 del mondo, che domenica 26 ottobre affronterà il vincente del confronto tra Lorenzo Musetti e il tedesco Alexander Zverev. Il fuoriclasse altoatesino, che si sta cimentando sul cemento della capitale austriaca dopo aver trionfato al Six Kings Slam (sconfiggendo Carlos Alcaraz in finale, con un assegno da sei milioni di dollari in palio), è rimasto in campo 5 ore e 32 minuti di gioco in quattro giorni consecutivi: mercoledì 22 ottobre ha regolato il tedesco Daniel Altmaier per 6-0, 6-2 in 59 minuti di gioco; giovedì 23 ottobre ha avuto la meglio nel derby con Flavio Cobolli per 6-2, 7-6(4) in 1h48?; venerdì 24 ottobre si è imposto per 6-4, 6-4 contro il kazako Alexander Bublik in 1h17?; oggi ha prevalso per 6-3, 6-4 contro l’australiano Alex de Minaur in 1h28?. 🔗 Leggi su Oasport.it

