Le collezioni trucco Natale 2025 sono già disponibili

Raffinate e preziose, le collezioni trucco Natale 2025 catapultano già in un'atmosfera festiva, fatta di bagliori e scintillii, ma anche di tonalità più accoglienti, perfette non solo per le occasioni più importanti ma anche per dar vita a eleganti make up da giorno. La buona notizia? Sono già disponibili in profumeria, così come i loro cugini: i calendari dell'avvento beauty. Collezioni trucco Natale 2025: da regalare e regalarsi. Utilizzarle sembra un peccato, è il primo pensiero davanti alle cialde ancora immacolate, dove stelle e comete in rilievo compaiono insieme ai simboli del brand di riferimento, dalle camelie di Chanel ai pattern trapuntati di Dior, ma quando le dita le sfiorano ogni indugio svanisce e quel gioco che è il make up si fa irresistibile.

