Tempo di lettura: 2 minuti Prova a ripartire da Giugliano mister Ezio Capuano che ha firmato un accordo annuale con il club gialloblù. Il tecnico è reduce dalle poco felici esperienze di Foggia e Trapani, chiuse entrambe in maniera negativa ed era alla ricerca di una piazza stimolante dove rilanciarsi. Il club campano è terzultimo nel girone C con 9 punti, da qui la scelta di dare il benservito a Cudini che era subentrato a sua volta a Colavitto per affidarsi ad un nuovo allenatore. Questo il comunicato ufficiale della società: “Il Giugliano Calcio 1928 – si legge nella nota – comunica di aver affidato a Ezio Capuano l’incarico di allenatore della Prima Squadra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Le altre di C, mister Capuano riparte dalla Campania: contratto annuale