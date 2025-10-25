Le altre di C mister Capuano riparte dalla Campania | contratto annuale
Tempo di lettura: 2 minuti Prova a ripartire da Giugliano mister Ezio Capuano che ha firmato un accordo annuale con il club gialloblù. Il tecnico è reduce dalle poco felici esperienze di Foggia e Trapani, chiuse entrambe in maniera negativa ed era alla ricerca di una piazza stimolante dove rilanciarsi. Il club campano è terzultimo nel girone C con 9 punti, da qui la scelta di dare il benservito a Cudini che era subentrato a sua volta a Colavitto per affidarsi ad un nuovo allenatore. Questo il comunicato ufficiale della società: “Il Giugliano Calcio 1928 – si legge nella nota – comunica di aver affidato a Ezio Capuano l’incarico di allenatore della Prima Squadra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver affidato a Ezio Capuano l’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il mister si lega al club con un accordo su base annuale con opzione di rinnovo e sarà coadiuvato dall’allenatore in seconda Antonio Marino. Nato - facebook.com Vai su Facebook
Cambio in panchina in #SerieC? Eziolino #Capuano torna in pista! - X Vai su X
Nuova avventura per Ezio Capuano: è ufficiale, riparte dalla panchina del Giugliano - Ezio Capuano riparte dal Girone C della Serie C: a lui il compito di sostituire Cudini e risollevare il Giugliano. Da msn.com
Serie C, l'ex tecnico del Trapani Ezio Capuano riparte da Giugliano - Il Giugliano (Serie C, girone C) ha reso noto di aver affidato a Ezio Capuano l’incarico di allenatore della prima squadra. msn.com scrive
Ezio Capuano è il nuovo allenatore del Giugliano: ora è ufficiale - Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver affidato a Ezio Capuano l’incarico di allenatore della Prima Squadra. Segnala msn.com