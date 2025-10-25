Le 10 migliori serie tv crime basate su storie vere in ordine di gradimento

Il true crime è un genere televisivo e cinematografico in continua espansione, ma i migliori programmi drammatizzati sul true crime eccellono rispetto agli altri. L’umanità è affascinata dalla psicologia che porta le persone a commettere crimini, come dimostra la popolarità del true crime. I documentari e le docuserie su casi di omicidio e altri casi raccapriccianti sono diventati un punto fermo. Tuttavia, molte delle migliori storie sul true crime sono drammatizzazioni che raccontano la storia utilizzando attori. Questo fatto risale al teatro, dove i drammaturghi romanzavano crimini come l’omicidio di Giulio Cesare. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il coming of age di un teenager gay durante l'addestramento in un boot camp dei marine è al centro di una delle migliori serie prodotte dalla piattaforma che lancia anche una nuova star: Max Parker - facebook.com Vai su Facebook

Le 3 migliori serie da vedere su Netflix se pensate che ogni famiglia nasconda qualcosa https://bestmovie.it/news/le-3-migliori-serie-da-vedere-su-netflix-se-pensate-che-ogni-famiglia-nasconda-qualcosa/942756/… - X Vai su X

Le 10 serie TV da vedere assolutamente - Le vicende lavorative e personali dei medici di Seattle raccontate in Grey's Anatomy sono tra le più viste e seguite della storia delle serie TV. esquire.com scrive

Le 10 serie TV più viste su Netflix, Prime Video e Disney+ nella settimana dal 20 al 26 ottobre 2025 - Ecco le serie tv più viste, amate e veramente imperdibili delle principali piattaforme streaming. libero.it scrive

Le 10 serie TV più viste su Prime, Netflix e Disney Plus: settimana dal 13 al 19 ottobre - Se vuoi iniziare una nuova serie televisiva in streaming questo è il momento migliore: ecco quelle più viste e apprezzate che non puoi assolutamente perdere. Scrive libero.it