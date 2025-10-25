L’azzardo non è un gioco Tra sofferenza e speranza | Una guerra lunga 37 anni
Diciassette anni senza giocare: un traguardo che fa di Simone (nome di fantasia, come tutti gli altri), un ‘veterano’ dei Giocatori anonimi di Ravenna. La sua sobrietà ha quasi raggiunto la maggiore età e l’altra sera, nella casa del volontariato di via Oriani, dove l’associazione si riunisce ogni mercoledì e giovedì sera, ha festeggiato insieme a tanti altri. Uomini, donne che frequentano o hanno frequentato il gruppo, tutti con storie di sofferenza legate alla dipendenza da gioco d’azzardo. Sono arrivati anche da fuori Ravenna, da Ferrara, Bologna, perché i gruppi sono in rete, frequentano reciprocamente le riunioni, si aiutano l’un l’altro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
L’FBI ha smantellato una rete di gioco d’azzardo illegale e partite truccate in 11 Stati. Coinvolti il giocatore degli Heat Terry Rozier e l’allenatore dei Trail Blazers Chauncey Billups, insieme ad altri 30 indagati - facebook.com Vai su Facebook
#Fisco #Politica Campagna “Mettiamoci in gioco”: “Azzardo, Regioni difendano propria autonomia invece di chiedere compartecipazione a proventi che derivano da settore” http://dlvr.it/TNkT8r - X Vai su X