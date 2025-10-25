Diciassette anni senza giocare: un traguardo che fa di Simone (nome di fantasia, come tutti gli altri), un ‘veterano’ dei Giocatori anonimi di Ravenna. La sua sobrietà ha quasi raggiunto la maggiore età e l’altra sera, nella casa del volontariato di via Oriani, dove l’associazione si riunisce ogni mercoledì e giovedì sera, ha festeggiato insieme a tanti altri. Uomini, donne che frequentano o hanno frequentato il gruppo, tutti con storie di sofferenza legate alla dipendenza da gioco d’azzardo. Sono arrivati anche da fuori Ravenna, da Ferrara, Bologna, perché i gruppi sono in rete, frequentano reciprocamente le riunioni, si aiutano l’un l’altro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’azzardo non è un gioco. Tra sofferenza e speranza: "Una guerra lunga 37 anni"