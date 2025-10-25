Lazio-Juventus Tudor in conferenza stampa | La squadra è motivata e vuole far bene Vogliamo fare qualcosa di più rispetto a Madrid Mi metto sempre in discussione

Giornata di vigilia per la Juventus. Lazio-Juventus di domani sera all’Olimpico metterà i due tecnici davanti al loro passato. Tudor, ex allenatore dei biancocelesti, e Sarri, ex bianconero che non ha lasciato un buon segno. Proprio l’allenatore croato è intervenuto in conferenza stampa per parlare del posticipo di domani, con fischio di inizio alle ore 20:45. La prima domanda riguarda le condizioni della squadra dopo la trasferta di Madrid, dove l a Juventus è uscita sconfitta di misura grazie a un gol di Bellingham: il tecnico bianconero risponde così: “La squadra è motivata e vogliosa di fare una bella gara, conoscendo il momento e le qualità dell’avversaria. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

