Lazio-Juventus Tudor in conferenza stampa | La squadra è motivata e vuole far bene Vogliamo fare qualcosa di più rispetto a Madrid Mi metto sempre in discussione

Giornata di vigilia per la Juventus. Lazio-Juventus di domani sera all'Olimpico metterà i due tecnici davanti al loro passato. Tudor, ex allenatore dei biancocelesti, e Sarri, ex bianconero che non ha lasciato un buon segno. Proprio l'allenatore croato è intervenuto in conferenza stampa per parlare del posticipo di domani, con fischio di inizio alle ore 20:45. La prima domanda riguarda le condizioni della squadra dopo la trasferta di Madrid, dove la Juventus è uscita sconfitta di misura grazie a un gol di Bellingham: il tecnico bianconero risponde così: "La squadra è motivata e vogliosa di fare una bella gara, conoscendo il momento e le qualità dell'avversaria.

© Stilejuventus.com - Lazio-Juventus, Tudor in conferenza stampa: “La squadra è motivata e vuole far bene. Vogliamo fare qualcosa di più rispetto a Madrid. Mi metto sempre in discussione”.

