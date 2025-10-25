Lazio-Juventus il pronostico | Sarri e Tudor chi perde rischia grosso

Gazzetta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'8ª giornata di Serie A si chiude allo stadio Olimpico dove i due allenatori hanno bisogno di punti per uscire dalla crisi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

lazio juventus il pronostico sarri e tudor chi perde rischia grosso

© Gazzetta.it - Lazio-Juventus, il pronostico: Sarri e Tudor, chi perde rischia grosso

