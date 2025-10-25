Lazio Juventus cosa accadrà nei primi 15? all’Olimpico | il gesto di protesta della Curva Nord La situazione in vista del big match spiegata così!
Lazio Juventus, il gesto di protesta della Curva Nord nei primi 15? del big match. La situazione in vista della partita dell’Olimpico. Un Olimpico a due facce, diviso tra protesta e amore. La super sfida di domani sera (ore 20:45) tra Lazio e Juventus si giocherà in una cornice di pubblico imponente, con oltre 50.000 spettatori attesi, ma i primi quindici minuti saranno segnati da una contestazione dei tifosi biancocelesti contro il presidente Lotito. Calendario Serie A 20252026: date, giornate, risultati, classifica Protesta contro Lotito, poi il sostegno alla squadra. Come riportato dal Corriere dello Sport, la Curva Nord ha chiamato a raccolta tutto lo stadio per un gesto di dissenso nei confronti della società. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
