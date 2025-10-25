Lazio Juventus cosa accadrà nei primi 15? all’Olimpico | il gesto di protesta della Curva Nord La situazione in vista del big match spiegata così!

Juventusnews24.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lazio Juventus, il gesto di protesta della Curva Nord nei primi 15? del big match. La situazione in vista della partita dell’Olimpico. Un Olimpico a due facce, diviso tra protesta e amore. La super sfida di domani sera (ore 20:45) tra Lazio e Juventus si giocherà in una cornice di pubblico imponente, con oltre 50.000 spettatori attesi, ma i primi quindici minuti saranno segnati da una contestazione dei tifosi biancocelesti contro il presidente Lotito. Calendario Serie A 20252026: date, giornate, risultati, classifica Protesta contro Lotito, poi il sostegno alla squadra. Come riportato dal Corriere dello Sport, la Curva Nord ha chiamato a raccolta tutto lo stadio per un gesto di dissenso nei confronti della società. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

lazio juventus cosa accadr224 nei primi 15 all8217olimpico il gesto di protesta della curva nord la situazione in vista del big match spiegata cos236

© Juventusnews24.com - Lazio Juventus, cosa accadrà nei primi 15? all’Olimpico: il gesto di protesta della Curva Nord. La situazione in vista del big match spiegata così!

Leggi anche questi approfondimenti

lazio juventus cosa accadr224Pedro Lazio, lo spagnolo vuole essere decisivo anche contro la Juventus. I bianconeri sono l’unica squadra a cui non ha segnato. I dettagli - La Lazio può contare su un asso dalla panchina, ma fino a questo momento Pedro Rodri ... Si legge su lazionews24.com

lazio juventus cosa accadr224Juventus, ancora un ko: Lazio decisiva per Tudor? Cosa sappiamo sul tecnico bianconero e la sfida con i biancocelesti si preannuncia fondamentale - Il futuro di Tudor potrebbe essere deciso dalla Lazio visto che la Juventus ha perso contro il Real Madrid. lazionews24.com scrive

lazio juventus cosa accadr224Juventus-Tudor, cosa può succedere dopo la Lazio - La Juventus è uscita sconfitta dal Bernabeu, ma la prestazione contro il Real Madrid ha mostrato aspetti incoraggianti. Segnala ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Lazio Juventus Cosa Accadr224