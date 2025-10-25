Lazio Juventus, il gesto di protesta della Curva Nord nei primi 15? del big match. La situazione in vista della partita dell’Olimpico. Un Olimpico a due facce, diviso tra protesta e amore. La super sfida di domani sera (ore 20:45) tra Lazio e Juventus si giocherà in una cornice di pubblico imponente, con oltre 50.000 spettatori attesi, ma i primi quindici minuti saranno segnati da una contestazione dei tifosi biancocelesti contro il presidente Lotito. Calendario Serie A 20252026: date, giornate, risultati, classifica Protesta contro Lotito, poi il sostegno alla squadra. Come riportato dal Corriere dello Sport, la Curva Nord ha chiamato a raccolta tutto lo stadio per un gesto di dissenso nei confronti della società. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lazio Juventus, cosa accadrà nei primi 15? all’Olimpico: il gesto di protesta della Curva Nord. La situazione in vista del big match spiegata così!