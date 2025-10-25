Lazio-Juventus | all' Olimpico il pareggio non serve a nessuno formazioni e orari tv

Roma 25 ottobre 2025 - Non ci sono mezzi termini, domenica è obbligatorio vincere da entrambe le parti e allora cinture allacciate per la prima serata allo stadio Olimpico. La Lazio, ancora in cerca della migliore versione di sé, ospita una Juventus in crisi di astinenza da vittoria, per la sfida di domenica 26 ottobre 2025, calcio d'inizio fissato alle ore 20:45.  I biancocelesti continuano a lottare contro un adattamento complicato, una riconversione al sarrismo poco efficiente fino a qui. Con appena due vittorie nelle prime sette giornate, il clima a Formello è teso e si cerca l'episodio, l'innesco, per accendere il talento di cui questa squadra non manca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

