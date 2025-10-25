Lazio Juve streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dell’Olimpico dei bianconeri, valida per l’8ª giornata del campionato di Serie A 202526. Una sfida tra nobili ferite, una partita che vale doppio. La Juve di Igor Tudor cerca una svolta alla sua crisi sul campo della Lazio di Maurizio Sarri, in un posticipo domenicale che si preannuncia carico di tensione e significati. L’appuntamento è per domani, domenica 26 ottobre, alle ore 20:45, allo Stadio Olimpico di Roma, e sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN. QUI: CLASSIFICA SERIE A, LA POSIZIONE DELLA JUVE Juve a caccia della vittoria perduta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lazio Juve streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dell’Olimpico dei bianconeri. Tutti i dettagli