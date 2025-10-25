Lazio–Juve sfida tra nobili ferite | dove vederla in diretta tv e streaming

Sarà una sfida tra due grandi in difficoltà, ma proprio per questo carica di significati. La Juventus di Igor Tudor arriva all’Olimpico con la necessità di voltare pagina dopo un periodo nero, mentre la Lazio di Maurizio Sarri cerca risposte in un momento di piena emergenza. Fischio d’inizio domenica 26 ottobre alle 20:45, in diretta esclusiva su DAZN. Per i bianconeri, reduci da sette partite senza vittorie, è un crocevia fondamentale. L’ultimo successo risale al 13 settembre, e da allora il buio: cinque pareggi, due sconfitte, e un malumore crescente. La buona prova nel ko di misura contro il Real Madrid ha dato qualche segnale incoraggiante, ma ora servono i tre punti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

