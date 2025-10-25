Lazio-Juve | quale centravanti sceglie Tudor? Lui nettamente in vantaggio nel ballottaggio a tre fra David Vlahovic e Openda
Lazio Juve: quale centravanti sceglie Tudor? Lui nettamente in vantaggio nel ballottaggio a tre tra David, Vlahovic e Openda per una maglia da titolare. In vista della cruciale trasferta all’Olimpico contro la Lazio, un vero e proprio bivio stagionale, Igor Tudor sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione. Il ballottaggio più acceso riguarda il centro dell’attacco, il ruolo di ‘numero 9’, e al momento sembra esserci un chiaro favorito. Chi scalpita per una maglia da titolare è Jonathan David. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l ‘attaccante canadese ha superato la concorrenza di Dusan Vlahovic e Lois Openda ed è destinato a guidare il reparto offensivo bianconero fin dal primo minuto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
