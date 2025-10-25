Lazio Juve, la partenza dei bianconeri da Caselle: i bianconeri viaggiano verso la Capitale. 4 assenti, ci sono Fuscaldo e Pedro Felipe. (Marco Baridon inviato a Caselle) – La Juventus è consapevole che la trasferta di Roma non è una partita come le altre. È un crocevia fondamentale della stagione. La squadra è decollata dall’aeroporto di Caselle poco dopo le ore 17, mettendo nel mirino la Capitale. L’appuntamento è fissato per domani sera, alle ore 20:45, allo Stadio Olimpico, contro la Lazio di Maurizio Sarri. L’ambiente juventino chiede una reazione immediata e convincente, non solo per la classifica, ma anche per il morale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lazio Juve, la partenza dei bianconeri da Caselle: comincia la missione Capitale per la squadra di Tudor- VIDEO