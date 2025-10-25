Lazio Juve: emergenza senza fine per Sarri! Un giocatore ha la febbre. E come terzino potrebbe adattare lui. Le ultime sulla probabile formazione biancoceleste. Per Maurizio Sarri, la vigilia del big match di Serie A contro la Juventus si trasforma in un vero e proprio rebus tattico. L’allenatore della Lazio dovrà letteralmente inventarsi una soluzione per la fascia sinistra della difesa, colpita dall’ennesimo infortunio di una stagione travagliata. La tegola più recente è lo stop di Nuno Tavares, messo KO da una lesione muscolare che lo esclude categoricamente dalla partita. Senza il suo specialista titolare, Sarri è costretto a valutare opzioni d’emergenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

