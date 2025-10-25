Lazio Juve | emergenza senza fine per Sarri! Un giocatore ha la febbre… E come terzino potrebbe adattare lui
Lazio Juve: emergenza senza fine per Sarri! Un giocatore ha la febbre. E come terzino potrebbe adattare lui. Le ultime sulla probabile formazione biancoceleste. Per Maurizio Sarri, la vigilia del big match di Serie A contro la Juventus si trasforma in un vero e proprio rebus tattico. L’allenatore della Lazio dovrà letteralmente inventarsi una soluzione per la fascia sinistra della difesa, colpita dall’ennesimo infortunio di una stagione travagliata. La tegola più recente è lo stop di Nuno Tavares, messo KO da una lesione muscolare che lo esclude categoricamente dalla partita. Senza il suo specialista titolare, Sarri è costretto a valutare opzioni d’emergenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Lazio imbattuta in casa contro la Juve da tre anni: i numeri della sfida - facebook.com Vai su Facebook
CdS - Napoli-#Inter e Lazio-Juve affidate a Mariani e Colombo: oggi la conferma - X Vai su X
Crisi Lazio, Lotito interviene a Formello: “Benedizione” alla squadra e colloquio con Sarri - Crisi Lazio, Lotito interviene a Formello: “Benedizione” alla squadra e colloquio con Sarri Emergenza senza fine per la Lazio. Si legge su tuttojuve.com
Lazio-Juventus: dove vederla, canale tv, diretta streaminge formazioni - La diretta streaming di Lazio – Juventus sarà visibile su tutti i dispositivi abilitati, tramite l’app di DAZN o tramite il sito ufficiale della piattaforma, aprendo dalla home page l’icona della ... Come scrive msn.com
Lazio Juve, emergenza senza fine per Sarri: si fermano altri due big! Sono a forte rischio per la sfida dell’Olimpico con i bianconeri. Ultimissime - Sono a forte rischio per il match dell’Olimpico contro i bianconeri Nessuna tregua, l’emergenza non finisce mai. Lo riporta juventusnews24.com