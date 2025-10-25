L’azienda agricola nascosta nella campagna di Roma dove comprare carne e verdure

Gamberorosso.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Tenuta di Dragone il lavoro quotidiano intreccia storia familiare, allevamento e vendita diretta, in un lembo di terra che resiste tra il Tevere e la borgata in continua crescita. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Recupera droga nascosta in campagna, vigili arrestano 24enne - I Vigili urbani di Bolzano ha effettuato un servizio mirato in borghese contro lo spaccio. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: L8217azienda Agricola Nascosta Campagna