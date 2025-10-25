L' avvocato di Venditti a Nordio | Su Garlasco regole sospese più rispetto per la Giustizia

" Le più elementari regole processuali e la stessa Costituzione paiono sospese nella vicenda Garlasco. Tutto avviene a mezzo media e stampa dispiegate massicciamente a supportare le fazioni in campo ". Lo scrive in una lettera inviata al ministro della Giustizia Carlo Nordio l'avvocato Domenico Aiello, legale dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti. L'ex pm è indagato dalla procura di Brescia con l'ipotesi di reato per corruzione in atti giudiziari in relazione all'archiviazione del fascicolo a carico di Andrea Sempio nell'indagine del 2017. Nei giorni scorsi Il Giornale aveva confermato l'avvenuto nuovo sequestro dei device in uso a Venditti, dopo che il Tribunale del Riesame aveva ordinato la restituzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

