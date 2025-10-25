L’avvocato dell’ex pm Venditti implora il ministro Nordio l’ultimo sequestro scoperto online | Su Garlasco saltate tutte le regole | vogliono demolirlo

Su Garlasco sono saltate tutte le più «elementari regole processuali e la stessa Costituzione». La denuncia parte ancora una volta dall’avvocato Domenico Aiello, che assiste l’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti indagato dalla procura di Brescia. Proprio lui è stato oggetto di un nuovo provvedimento di sequestro dei suoi pc, smartphone e vari dispositivi di memoria. Provvedimento che però Aiello sostiene di aver scoperto solo leggendo i siti dei giornali. «Tutto avviene a mezzo media e stampa dispiegate massicciamente a supportare le fazioni in campo». Il sequestro scoperto dai giornali. In una nuova lettera al ministro della Giustizia Carlo Nordio, l’avvocato di Venditti si lamenta di una «vera campagna demolitoria senza regole» contro il suo assistito. 🔗 Leggi su Open.online

